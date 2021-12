UIB – 1er prix World’s Best Trade Finance Providers

L’Union internationale de Banques vient d’être récompensée, par le magazine spécialisé de renommée mondiale « Global Finance », comme Meilleure Banque de Financement du Commerce International en Tunisie en 2021 à l’occasion de la 22ème édition annuelle des prix World’s Best Trade Finance Providers organisée par Global Finance.

Le comité de rédaction de Global Finance a sélectionné les meilleurs fournisseurs de financement du commerce international sur la base des contributions des banques et d’autres fournisseurs, ainsi que des contributions d’analystes du secteur, de dirigeants d’entreprises et d’experts en technologie.

Les critères de sélection des gagnants comprennent le volume des transactions, l’étendue de la couverture mondiale, le service client, la compétitivité des prix et l’innovation technologique. Cette récompense témoigne de l’expertise reconnue de l’Union internationale de Banques et de sa capacité à servir ses clients avec succès dans les activités de financement du commerce international.



Dans un environnement difficile sur le double plan sanitaire et économique, cette 4ème distinction de Meilleure Banque de Financement du Commerce International par « Global Finance », confirme l’expertise développée par l’UIB en matière de conseil, de financement et de gestion des transactions pour accompagner les entreprises importatrices et exportatrices à l’international.

Avec une large gamme de produits et de services de financement du commerce international, l’UIB se positionne ainsi comme un leader de renommée dans le secteur bancaire tunisien.



En plus du savoir-faire reconnu de ses équipes spécialisées, l’UIB bénéficie de l’expertise et du soutien du réseau à l’international du groupe Société Générale avec notamment ses 17 filiales africaines. Dans ce cadre, le groupe Société Générale a été récompensé, par « Global Finance », comme Meilleure Banque Trade en Afrique pour son expertise régionale et ses diverses actions d’accompagnement de sa clientèle sur le continent.

Monsieur Raoul Labbé de la Genardière, Directeur général de l’UIB a mentionné, à ce propos « Cette reconnaissance consacre l’expertise et la coopération exemplaire des équipes commerciales et des experts Trade de l’UIB, et plus globalement de toutes les fonctions de la banque impliquées dans la bonne réalisation de ces transactions et leur engagement à accompagner les clients de l’UIB dans leur développement à travers le monde. » De son côté, Monsieur Kamel Néji, Président du Conseil d’administration de l’UIB, a déclaré à l’occasion de cette distinction : « En développant son activité de Financement du commerce international aux standards internationaux, l’UIB contribue activement à accroître l’attractivité de la Place de Tunis – à travers l’accompagnement de sa clientèle corporate – et confirme ainsi son

engagement en matière d’échanges internationaux au bénéfice de la Tunisie et de ses acteurs

économiques. »