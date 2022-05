Ukraine: La conquête de la région de Louhansk se rapproche, affirme Moscou

Le ministre russe de la Défense a assuré vendredi 20 mai que la conquête de la région ukrainienne de Louhansk, dans l’est du pays, était presque achevée. 1 908 militaires ukrainiens retranchés sur le site sidérurgique d’Azovstal de Marioupol ont déposé les armes et se sont rendus, a-t-il ajouté.

« Les unités des forces armées russes, avec les divisions de la milice populaire des républiques populaires de Louhansk et du Donetsk, continuent d’accroître le contrôle sur les territoires du Donbass. La libération de la république populaire de Louhansk est presque achevée », a déclaré Sergueï Choïgou lors d’une réunion avec les cadres de son ministère et de l’armée retransmise à la télévision.

Juste avant le début de son offensive en Ukraine, lancée le 24 février, Moscou a reconnu l’indépendance des régions séparatistes du Donetsk et de Louhansk, dont une partie est contrôlée depuis 2014 par les prorusses. Dans la région de Louhansk, les Russes encerclent Sievierodonetsk et Lyssytchansk, deux localités séparées par une rivière et qui constituent la dernière poche de résistance ukrainienne.