Ukraine: Nouvelle attaque russe «massive» contre les infrastructures électriques du pays

L’Ukraine a accusé la Russie d’avoir lancé dans la nuit une nouvelle attaque « massive » contre ses infrastructures énergétiques et d’avoir mené des frappes ayant fait au moins sept morts dans le sud et l’est du pays. Dans la journée, de nouvelles frappes sur Kharkiv ont également fait trois morts et une cinquantaine de blessés.

Samedi 22 juin, le ministère russe de la Défense a déclaré avoir mené une « frappe groupée » contre des installations énergétiques ukrainiennes, « en réponse » aux attaques de Kiev sur son propre territoire. Selon le ministère, il s’agit de la huitième attaque « massive » contre des centrales électriques ukrainiennes au cours des trois derniers mois, ce qui a entraîné de fréquentes coupures d’électricité, le réseau électrique peinant à résister aux frappes ciblées des Russes.

Quelques heures plus tard, le gouverneur ukrainien régional a indiqué que, « selon les informations préliminaires des secouristes, deux personnes sont mortes » dans des frappes russes contre Kharkiv, ville ukrainienne du nord-est très régulièrement ciblée. Il a ensuite précisé sur Telegram que 15 autres étaient également blessées.

Puis, le bilan de la journée s’est encore alourdi après de nouvelles frappes russes sur la ville de Kharkiv, via quatre « bombes aériennes guidées », des armes à la force dévastatrice, a mentionné le président ukrainien Zelensky sur Telegram. Trois personnes sont mortes, un immeuble résidentiel ayant été touché, a-t-il déploré. Cinquante-deux autres personnes ont été blessées, dont trois adolescentes, a indiqué le bureau du procureur régional.

