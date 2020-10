Un an de Kais Saïed : Un bilan tout en palabre, et Photoshop , Quand les recettes touristiques accusent une forte baisse

4 nouvelles nominations au ministère du Transport et de la Logistique Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, vendredi, 23 octobre 2020, la nomination de quatre nouveaux PDG à la tête des sociétés, placées sous sa tutelle. Il […]

Hamdi Meddeb présente un projet d’un grand complexe de jeunesse et de sport Le président de l’Espérance de Tunis, Hamdi Meddeb, a présenté vendredi lors d’une réunion avec le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l’Intégration professionnelle, Kamal Déguiche, et la […]