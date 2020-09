Un autre pays pourrait s’associer à l’accord Israël-Emirats, selon Trump

Il est possible qu’un autre pays s’associe prochainement à l’accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis, a annoncé jeudi Donald Trump.

La cérémonie de signature de l’accord conclu le 13 août sous la houlette des Etats-Unis aura lieu le 15 septembre à la Maison blanche. Les négociateurs ont essayé d’y associer d’autres pays du Golfe, comme Bahreïn et le sultanat d’Oman.

Sans dire quel pays pourrait être le prochain, le président des Etats-Unis a prédit que l’Arabie saoudite finirait par le faire.

« Vous verrez d’autres pays arriver assez rapidement et nous pourrions avoir la paix au Proche-Orient. Je pense qu’en fin de compte, plusieurs pays vont s’associer. Les grands vont arriver. J’ai parlé au roi d’Arabie saoudite, donc nous nous parlons. Nous venons de commencer le dialogue et on les verra arriver », a promis Donald Trump.

Quant aux Palestiniens, qui ont dénoncé l’accord, ils finiront, selon lui, par « rentrer au bercail » et par renouer le dialogue.