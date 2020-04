Un autre point de vue sur la confinement et le déconfinement !

Maitre de conférence à l’institut supérieur de gestion et ancien gouverneur de la BCT, Mohamed Ali Daouas révèle dans ce statut fb sur sa page, quelques « spécificités » du confinement à la Tunisienne, où seul l’arrêt du travail est respecté, et le déconfinement, tout aussi à la tunisienne, puisqu’il attend les autres, et se ruine en attendant.

« A New York, un habitant sur 5 a été contaminé par le coronavirus et le Président Trump est en colère contre le confinement. En Tunisie, depuis quelques jours, on enregistre qu’une dizaine de contaminés quotidiennement et, selon le ministère de la santé, le nombre de cas atteints est plus élevé chez les gens qui ont confiné plutôt que chez les autres. Seul l’arrêt du travail a été strictement observé, et nous attendons que les autres pays riches dé-confinent pour retourner progressivement au travail. Entre temps, nous sommes tous, Etat, entreprises et ménages, en train de nous ruiner ».