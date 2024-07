Un modèle d’intelligence artificielle destiné à accélérer le diagnostic du cancer !

Des chercheurs suédois sont parvenus à élaborer un modèle d’intelligence artificielle destiné à accélérer la pose de diagnostic du cancer, rapporte santé magazine.

Aujourd’hui, 3,8 millions de personnes vivent en France avec un diagnostic de cancer. Cette maladie représente la première cause de mortalité prématurée devant les maladies cardiovasculaires.

Selon l’Institut national du cancer (INCa), on estime à 433 136 le nombre de nouveaux cas de cancers pour l’année 2023 en France métropolitaine, 245 610 chez l’homme et 187 526 chez la femme. Au quotidien, la prévention et la lutte contre les facteurs de risque permettent de limiter l’incidence de certains cancers.

En Suède, des chercheurs de l’Université de Göteborg ont développé un modèle d’intelligence artificielle qui augmente le potentiel de détection du cancer grâce aux analyses de sucre. « Les glycanes, ou structures des molécules de sucre dans nos cellules, peuvent être mesurés par spectrométrie de masse.

L’une de ses utilisations importantes est que ces structures peuvent indiquer différentes formes de cancer dans les cellules », explique le communiqué de l’étude. Comme l’explique le site du CNRS, derrière le nom commun de sucre se cachent des molécules complexes appelées « glycanes ».

Jusqu’à présent, une fois les données obtenues, elles doivent être analysées par l’Homme afin de déterminer la structure de la fragmentation des glycanes. Cette analyse minutieuse peut prendre de quelques heures à plusieurs jours pour chaque échantillon.

C’est ce travail de pointe qui peut être réalisé par l’intelligence artificielle grâce au modèle nommé Candycrunch. Il est capable d’accomplir la tâche en quelques secondes. Pour mettre au point ce modèle, une base de données de plus de 500 000 exemples de différentes fragmentations et structures associées de molécules de sucre ont été utilisés. « Candycrunch est parvenu à calculer la structure exacte du sucre dans un échantillon dans 90 % des cas », explique Daniel Bojar, maître de conférences en bioinformatique à l’Université de Göteborg.