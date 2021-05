Un nouveau biais pour diviser par deux l’endettement extérieur de la Tunisie

En adoptant une nouvelle approche de gestion de son budget, la Tunisie serait en mesure de réduire sont endettement extérieur, lequel (endettement) passerait de 16,7 milliards de dinars à environ 8,6 milliards de dinars, révèle une étude élaborée par l’universitaire Ridha Chkoundali.

Dans une déclaration à TAP, il a expliqué que pour financer un budget estimé à 52,6 milliards de dinars cette année, la Tunisie a besoin d’environ 16,7 milliards de dinars par emprunt extérieur.

Pour l’auteur de cette étude, intitulée « Vers une nouvelle approche pour sécuriser les finances publiques et réduire le recours à l’endettement extérieure », compte tenu de la difficulté d’obtenir cet important emprunt en devises auprès des institutions internationales et de la difficulté de sortir sur les marchés financiers internationaux, il est nécessaire de réexaminer la structure du budget de l’Etat, laquelle dans sa forme actuelle ne permet pas de suivre les ressources financières internes et externes.

Une architecture de 4 budgets distincts

A cet égard, il propose une autre approche qui assure un suivi transparent de l’utilisation des ressources de financement nécessaires. Elle repose, selon l’étude, sur la restructuration du budget de l’Etat en quatre budgets distincts pour garantir l’intégrité des finances publiques et éviter la faillite financière du pays même dans les périodes les plus difficiles de crise économique.

Ces quatre budgets se composent d’un premier budget dédié aux salaires et aux subventions, financé par les taxes sur la valeur ajoutée, les droits de consommation et autres impôts indirects. L’universitaire a estimé que ce budget aboutira à un excédent financier qui permettra de financer le deuxième budget relatif aux dépenses classées ‘ »autres dépenses.

Il s’agit des dépenses relatives au budget de fonctionnement et les dépenses d’urgence, lesquelles sont financées en outre par les taxes douanières et les ressources de trésorerie.

Quant au troisième budget, il détermine, selon l’étude, le montant des dépenses de développement en fonction des ressources qui leur sont allouées. Il s’agit des impôts sur les sociétés, de bénéfice de participation, d’ une part des fonds confisqués, les redevances sur le transit de pétrole et du gaz et autres ressources non fiscales.

Pour le quatrième budget qui fixe le plafond de la dette extérieure, Chkoundali appelle à exonérer l’Etat des intérêts sur les dettes intérieures pour l’année 2021 et de les imputer aux bénéfices de la Banque centrale et des banques commerciales, d’autant plus que ces dernières ont largement bénéficié de la politique monétaire prudentielle et ont réalisé d’énormes bénéfices, au cours de ces dernières années, ce qui a conduit au renforcement de qu’on appelle l’économie de rente.

Se référant à l’approche proposée, le budget de l’Etat pour l’année 2021, baisserait de 7 milliards de dinars pour s’établir à 45,3 milliards de dinars contre 52,6 milliards de dinars fixés par la loi de Finances de 2021.

Le besoin d’endettement extérieur baisserait de 16,7 milliards de dinars à 8,6 milliards de dinars (soit 3,1 milliards de dollars), ce qui constitue selon Chkondali, une somme que le pays est en capacité d’honorer soit à travers un crédit du FMI, soit à travers des crédits contactés auprès de pays frères et amis ayant exprimé leur disposition à soutenir la Tunisie dans ce contexte difficile.

Toujours selon l’approche proposée par l’universitaire, le budget de fonctionnement diminuerait de 6,2 milliards de dinars (budget de l’Etat pour 2021) à 3,1 milliards de dinars. Les dépenses de développement s’inscriraient aussi à la baisse de 1,8 milliards de dinars, de 7,1 milliards de dinars à 5,3 milliards de dinars. Les dépenses relatives au remboursement de la dette baisseraient de 2,4 milliards de dinars.

TAP