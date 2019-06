Un nouveau dispositif dont la Tunisie attend beaucoup

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a lancé, jeudi après-midi, lors du Forum de l’investissement en Tunisie (Tunisia Investment Forum, TIF), une plateforme électronique dédiée aux investisseurs.

Cette plateforme de l’Instance Tunisienne de l’Investissement ( www.tia.gov.tn) propose six différents services aux investisseurs, à savoir : la demande de déclaration de l’investissement, la constitution juridique, la demande pour bénéficier d’incitations financières, le dépôt d’un projet d’intérêt National , la demande d’Autorisation et la demande d’une requête.

Cette mesure s’inscrit dans la volonté d’améliorer le climat d’investissement et d’alléger les procédures administratives.

Jusqu’au 15 juin 2019, 15 opérations d’investissements ont été déclarées à la TIA pour un coût global de 609,437 millions de dinars, devant créer 3747 emplois.