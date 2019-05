Un très bon accord pour l’agroalimentaire tunisien

SOGEMI, la société qui gère les marchés agroalimentaires de gros de Milan, a signé un mémorandum d’accord avec le consulat général de Tunisie afin de favoriser les relations commerciales entre la capitale lombarde et Tunis et de développer l’échange de produits alimentaires.

L’accord avec le consulat de Tunisie s’inscrit dans le projet de croissance et de développement visant à transformer le marché en un pôle agroalimentaire stratégique pour l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. L’accord vise également à favoriser les relations commerciales entre les divers grossistes, producteurs et vendeurs présents sur le marché agroalimentaire de Milan et les opérateurs tunisien du secteur, dans le but commun de renforcer leur excellence agroalimentaire respective et de développer les échanges commerciaux.

“Je suis très satisfait de cet accord qui fait de notre marché la principale destination de la riche production agroalimentaire de Tunisie. Dans nos programmes, nous prévoyons un fort développement des activités d’import-export internationales et la conclusion de nombreux accords de collaboration avec les principales zones géographiques de production ou de consommation de produits alimentaires” a déclaré le président de SOGEMI, Cesare Ferrero.

Pour rappel, le marché milanais est l’une des principales entreprises européennes du commerce de produits alimentaires frais, jouant un rôle important dans l’importation de produits du monde entier et dans le développement de l’exportation de productions italiennes de produits frais de qualité dans les zones européennes et non européennes.