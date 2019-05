Une bonne affaire pour le Transport

La Tunisie a rejoint le Forum international des transports (ITF) en tant que 60ème membre de l’organisation. Les ministres des transports des 59 États membres actuels ont convenu à l’unanimité d’admettre la nation nord-africaine dans l’organisation lors de leur sommet annuel qui s’est déroulé le 23 mai 2019 à Leipzig, en Allemagne. La Tunisie est le deuxième Etat membre de l’organisation sur le continent africain après le Maroc.

L’ITF est la seule organisation intergouvernementale dotée d’un mandat mondial pour tous les modes de transport. Logée par l’OCDE à Paris (France), l’ITF agit comme un groupe de réflexion sur la politique des transports et organise chaque année un sommet mondial des ministres des transports. Le Sommet 2019 de l’ITF se tient actuellement à Leipzig, en Allemagne, avec la participation d’une quarantaine de ministres responsables des transports et de plus de 1 100 délégués.

Hichem Ben Ahmed, ministre des Transports, a déclaré que le forum fournit le cadre approprié pour le dialogue et la coordination entre les principaux acteurs du secteur des transports en vue d’une vision commune pour de meilleures performances en matière de transport et de logistique.

Il a ajouté que la stratégie gouvernementale pour le secteur consiste à promouvoir la mobilité durable et le développement économique et humain grâce à un système de transport intégré, coordonné, sûr et respectueux de l’environnement

«L’adhésion de la Tunisie est un jour de fierté pour le Forum international des transports», a déclaré le Secrétaire général de l’ITF, Young Tae Kim. Il a ajouté que la Tunisie est située au carrefour de l’Europe, de l’Afrique et du Moyen-Orient et possède un riche patrimoine en tant que plaque tournante des échanges qui profitera à une organisation mondiale comme l’ITF.