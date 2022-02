Une délégation parlementaire tunisienne à Washington

Une délégation parlementaire tunisienne conduite par l’adjoint du président du « Parlement dont les activités sont suspendues », le député Maher Medhioub, participe, à partir de ce jeudi 17 février, aux travaux de la réunion annuelle entre les Nations Unies et l’Union parlementaire internationale aux Etats-Unis.

Selon le quotidien Assabah, la délégation aura, pendant deux jours, une série de rencontres avec de hauts responsables américains et nombre de sénateurs et de membres du Congrès américain outre des réunions avec la colonie tunisienne et des expatriés arabes aux USA.

La même source précise que ces rencontres « viennent en soutien aux efforts politiques, parlementaires et populaires visant le retour en activité des institutions élues et démocratiques ».