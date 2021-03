Une nouvelle plateforme de services BTP en Tunisie. A la clé 250 emplois!

La Tunisie offre des opportunités aux investisseurs étrangers et ce, dans de multiples secteurs porteurs. De nombreuses sociétés opérant dans divers secteurs (bâtiment, financier, bancaire, industriel, commercial et TIC) ont choisi notre pays pour s’y implanter et lancer leurs projets.

Dans ce contexte, « AOS International Tunisie » a mis le cap sur la Tunisie pour lancer sa toute innovante plateforme au service des fournisseurs et des interlocuteurs spécialisés dans le domaine de la construction et bâtiment.

C’est une entreprise qui a été lancée en décembre 2020. Elle est non-résidente et totalement exportatrice (Filiale en charge des opérations internationales sur la zone Europe, Afrique et Moyen Orient). 2021 sera l’année du lancement de la plateforme Opérations EMEA à Tunis (un Data Hub).

A travers cette société, il s’agit de dispenser une formation technique IT dédiée au développement d’un pôle de data intelligence et d’Intelligence artificielle spécialisée.

Rudolph Cerqueira, CEO AOS – Appels d’Offres Simplifiés Tunisie-, a déclaré dans un entretien téléphonique accordé, jeudi 18 mars 2021 à Africanmanager, que cette société s’implante massivement en Tunisie et sur la région Afrique et Moyen-Orient.

L’objectif escompté à travers ce projet, a-t-i précisé, est de pouvoir permettre le développement de la plateforme service « SaaS » qui permet aux entreprises de gérer leurs d’appels d’offres.

Il a expliqué que « toute entreprise peut utiliser notre plateforme, elle gère des fournisseurs et des interlocuteurs spécialisés dans la construction et bâtiment. Nos clients sont des banques, des entreprises BTP, tout fournisseur qui doit gérer, ou tout un donneur d’ordre qui doit gérer un appel d’offres dans sa relation à la fois technique, financière et juridique. Notre solution lui donne accès pour gérer cela, tout au long du processus d’appel d’offres d’un projet où l’efficacité de notre plateforme a une grande valeur ajoutée parce dès lors qu’elle permet à tous les interlocuteurs de voir clair, de prendre les décisions et d’acter cela avec des processus comme la signature électronique ou la vérification juridique des actions… », a-t-il assuré.

Entre 200 et 250 collaborateurs

Et de souligner que « nos intentions sont importantes en Tunisie, d’ailleurs on vient de choisir un siège assez important et on veut recruter entre 200 et 250 collaborateurs .Nos équipes, aujourd’hui, vont aborder le marché tunisien et maghrébin d’une manière très concentrée aussi bien que massive, puisque on commence déjà à rencontrer de grands clients qui s’intéressent à nos solutions, qui changent la donne pour eux en termes de visibilité et d’efficacité opérationnelle (…) ».

La société « AOS International Tunisie » vise des compétences de développement informatique à hauteur de 75%, du développement commercial et marketing à 10% , aussi bien de support aux opérations administratives et financières 10% , et assistance technique 5%…

AOS est un facilitateur pour tous les acteurs de la construction, et fournit une solution SAS aux donneurs d’ordres (MOA, MOE) et aux entreprises du bâtiment.

L’outil AOS couvre toute la chaîne du processus d’un appel d’offres pour permettre aux utilisateurs de se concentrer sur leur cœur de métier et consolider leurs relations partenaires.

La société a vocation à assurer le lancement des consultations, le suivi des réponses, l’analyse des offres lot par lot, la signature électronique des marchés et l’exploitation des données (ratios)…