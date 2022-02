Une réforme de l’ISIE avant les prochaines échéances électorales, serait peut-être nécessaire

Une réforme de l’Instance Supérieure indépendante pour les élections (ISIE) avant les prochaines échéances électorales, notamment, le référendum (25 juillet 2022) et les élections législatives anticipées (17 décembre 2022), serait peut-être nécessaire, a indiqué le vice-président de l’Instance, Farouk Bouaskar.

- Publicité-

Dans une déclaration à l’agence TAP, Bouaskar a fait savoir que cette réforme devrait porter sur l’amendement du statut de l’instance (décembre 2012).

Il souligné que le maintien d’une instance indépendante supervisant les élections « nécessite la continuité et la préservation des facteurs relatifs à l’expertise et l’expérience, outre l’éventuelle révision de certaines questions, dont le nombre de membres, l’évaluation et la révision des compétences du conseil de l’instance… ».

Bouaskar a, également, confirmé la disponibilité de l’ISIE pour les prochaines échéances électorales, faisant savoir que le conseil a envoyé une correspondance au ministère des Finances, concernant les fonds nécessaires pour l’organisation du référendum et des élections législatives vu que le décret de finances de 2022 porte seulement sur les dépenses régulières de gestion de l’instance ».

Au sujet du cadre juridique de l’ISIE et l’organisation des prochaines échéances électorales, Bouaskar a affirmé que l’Instance n’est pas en situation de vide juridique et qu’elle fonctionne normalement, en vertu de la loi électorale de 2014.