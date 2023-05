Conseil ministériel consacré au suivi des mesures visant à maîtriser le déficit commercial

Le suivi de la mise en œuvre des mesures gouvernementales visant à rationaliser les importations et à maîtriser le déficit commercial, tel est le principal point à l’ordre du jour d’un conseil ministériel, présidé, jeudi à la Kasbah, par la cheffe du gouvernement, Najla Bouden. Cette réunion a permis de discuter des moyens permettant de renforcer la compétitivité du produit national et de la nécessité d’encourager les entreprises étrangères à investir en Tunisie, a rapporté un communiqué publié par la présidence du gouvernement. Le déficit commercial mensuel s’est, encore, creusé pour avoisiner les 2273 millions de dinars (MD), en avril 2023, augmentant de 28,5%, par rapport au déficit enregistré en mars 2023, d’après les données publiées, le mai, par l’Institut National de la Statistique (INS). L’aggravation du déficit est due à la hausse des importations de 6,3%, contre une baisse des exportations de 1,6%. La progression des importations est principalement attribuée à la forte reprise des importations de produits énergétiques, qui ont augmenté de 56,3%.

A cela s’ajoute, la progression des achats de biens d’équipements de 15,8%, en raison de l’acquisition de machines destinées aux industries minières et des appareils pour le conditionnement de l’air.

En outre, les importations de biens de consommation ont légèrement augmenté de 1,3%, principalement en raison de la hausse des importations de voitures de tourisme, selon la même source.

En revanche, les importations de produits alimentaires ont régressé de 15,3%, suite à la diminution des importations de céréales et de sucre.

De même, les importations de matières premières et de demi-produits se sont repliées de 9,1%, en raison de la régression des importations de graines et de fruits oléagineux, ainsi que de fils de cuivre.