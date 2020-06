Une stratégie visant à développer le secteur agricole et à le réconcilier avec les jeunes sera annoncée prochainement, a indiqué le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, alors qu’il assistait samedi au démarrage de la saison de moisson, dans le gouvernorat de Jendouba, en compagnie du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Oussema Kheriji.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Fakhfakh a ajouté que cette stratégie a également, pour objectif de rétablir la confiance des citoyens en ce e secteur et de le rendre plus attractif pour l’investissement.

Le chef du gouvernement a appelé lors de sa visite àcertains projets agricoles, à faire du secteur agricole un pilier du nouveau modèle économique et à promouvoir davantage l’agriculture durable, particulièrement, durant cette période de pandémie de Covid-19.

» Le secteur agricole, qui contribue à hauteur de 15% au PIB national et emploie plus de 600 mille personnes, a joué un rôle important durant cette crise sanitaire, dans la mesure où il a permis d’approvisionner du marché local « , a-t-il déclaré.

Par conséquent, il est impératif de lui redonner toute la place qu’il mérite, et d’intégrer les nouvelles technologies dans les différentes chaînes de production, a-t-il dit.