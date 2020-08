USA: Biden choisit Kamala Harris comme colistière

Joe Biden, le candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine de novembre, a choisi mardi comme colistière la sénatrice Kamala Harris, étoile montante du parti et détractrice de la politique migratoire du président républicain Donald Trump, lequel a qualifié Harris d' »irrespectueuse ».

Alors que des manifestations contre les discriminations raciales secouent les Etats-Unis depuis des mois, Joe Biden faisait face à une pression accrue pour choisir une femme de couleur comme « binôme ».

En Kamala Harris, 55 ans, première femme noire à avoir été élue sénatrice de Californie, il a trouvé une politicienne expérimentée et déjà rompue aux joutes de la campagne électorale. Harris s’était présentée aux primaires démocrates avant de jeter l’éponge et d’apporter son soutien à Biden, 77 ans, ancien vice-président de Barack Obama.

S’exprimant sur Twitter, Joe Biden a décrit sa colistière comme une « combattante intrépide » et « l’une des meilleurs serviteurs publics du pays ». Harris a tweeté pour sa part que Biden pouvait « unifier le peuple américain parce qu’il a passé sa vie à se battre pour nous ».

Le duo doit prendre part mercredi à un événement à Wilmington, dans le Delaware, ville natale de Biden, a fait savoir son équipe de campagne.

Barack Obama, qui demeure probablement la personnalité la plus populaire du Parti démocrate, a fait les louanges de Kamala Harris. « Elle a passé sa carrière à défendre notre Constitution et à se battre pour des gens ayant besoin d’un traitement équitable », a déclaré sur Twitter l’ancien président.

Les républicains ont immédiatement tenté de décrire Harris comme une « radicale » prônant des réformes d’extrême gauche, dont une refonte totale de la police.

Au cours d’un point de presse à la Maison blanche, Donald Trump a qualifié Kamala Harris de sénatrice « la plus méchante, la plus horrible, la plus irrespectueuse » et « la plus libérale ».