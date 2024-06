USA: Statu quo sur les taux à la Fed, qui table sur une seule baisse en 2024

La Fed a sans surprise maintenu ses taux d’intérêt à leur niveau mercredi et pense les abaisser une seule fois en 2024, face au rebond de l’inflation du début d’année, et malgré de récents chiffres plus encourageants.

La banque centrale américaine (Fed) a laissé son principal taux directeur dans la fourchette de 5,25% à 5,50% dans laquelle il se trouve depuis juillet dernier, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a averti lors d’une conférence de presse que les taux d’intérêt resteront à ce niveau élevé « aussi longtemps que nécessaire », si « l’économie reste solide et que l’inflation persiste ».

Il a ainsi prévenu qu’il faudrait que les chiffres montrent une baisse de l’inflation pendant plusieurs mois, pour que la réduction des taux soit lancée.

Néanmoins, « si le marché du travail devait s’affaiblir de manière inattendue ou si l’inflation devait chuter plus rapidement que prévu, nous sommes prêts à réagir », et à abaisser les taux, a-t-il ajouté.

Point d’orgue de la réunion, les responsables de la Réserve fédérale ont indiqué qu’ils pensent en moyenne abaisser les taux une seule fois en 2024. Sur les 19 membres du comité de politique monétaire (FOMC), quatre n’anticipent aucune baisse, sept en voient une, et huit tablent sur deux.

