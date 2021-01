UTAP: La privation de ces embarcations est une mesure abusive !

L’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP) a appelé, mercredi, l’autorité de tutelle à abroger la mesure relative à la privation des embarcations, qui ne sont pas équipées d’un système de surveillance par satellite (VMS), des services portuaires et administratifs. »

Le recours délibéré à cette mesure est abusif et de nature à saper les droits et les intérêts des pêcheurs « , a fustigé l’organisation agricole dans un communiqué. L’UTAP a, par ailleurs, exhorté le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche à généraliser la prime de l’approvisionnement en carburants subventionnés de 5% et à réviser à la baisse le coût d’exploitation du système VMS de manière à ce qu’il puisse prendre en considération les spécificités du secteur.Elle a, également, mis l’accent sur la nécessité de revoir les critères d’approvisionnement en carburants en veillant à ne pas tenir compte de la quantité accordée et du nombre de jours de sortie en mer.D’autre part, l’organisation a estimé que le règlement des frais d’exploitation du VMS doit être effectué directement avec l’Agence Nationale des Fréquences.

L’UTAP a évoqué le recours à d’éventuelles formes de protestation si jamais ces revendications qu’elle a qualifiées de » légitimes » ne sont pas satisfaites.En mai dernier, le ministère de tutelle avait annoncé que les licences de pêche seront suspendues pour les embarcations en violation du système de surveillance par satellite (VMS) et ce jusqu’à la régulation de leurs situations.

Elle avait ajouté que ces embarcations seront également privées de tous les services portuaires, dont l’octroi de la prime de gasoil subventionné et la participation aux saisons de pêche exceptionnelles.