Vers la création d’un pont aérien entre Tozeur et Paris

a création prochainement d’un pont aérien entre Tozeur et Paris a été au centre d’une rencontre entre le ministre du Tourisme, Mohamed Moez Belhasssine, le Président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating, René-Marc Chikli et le président des Entreprises du Voyages , Jean-Pierre Mass ainsi que des représentants des professionnels du secteur du tourisme tunisien.

Lors de cette rencontre tenue, mardi après-midi, en marge de la 44e édition du salon des professionnels du tourisme « IFTM Top Resa » qui se tient actuellement à Paris, les participants ont estimé que le lancement de ce pont aérien permettra de promouvoir la région du Sud en tant que destination hivernale.

Selon le président du Syndicat des Entreprises du Tour Operating, René-Marc Chikli, cette région tunisienne est peu connue des représentants des agences de voyages en France.

Le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), Ahmed Bettaieb, a indiqué que la compagnie aérienne française Transavia est prédisposée à créer ce pont aérien, ajoutant que cela va permettre de développer davantage le marché français, notamment, durant la saison touristique hivernale.

La Tunisie a accueilli près de 604 mille touristes français, jusqu’au 10 septembre courant, soit une hausse de 235% par rapport à la même période de 2021 et un écart de – 9,1% par rapport à 2019, avait indiqué, mardi, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhasssine. L’objectif fixé qui consistait à réaliser 50 à 60% du niveau d’activité de 2019 a été de loin dépassé, d’après lui.

Selon le baromètre Orchestra réalisé par le magazine français spécialisé Echo touristique, en mai dernier, la Tunisie est la 4e destination touristique préféré des Français.



