«Vert’Elles» discutera le 26 juin 2024 de l’entrepreneuriat féminin vert en Tunisie

La Chambre Régionale des Femmes Cheffes d’Entreprises de l’Ariana, relevant de l’UTICA, organise, le 26 juin 2024, la manifestation « Vert’Elles », qui s’inscrit dans le cadre de la 8ème édition de « Notre belle Tunisie », et ce, en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis (CITET).

Placée sous le thème « Challenges des start-ups féminines écologiques pour un environnement durable », « Vert’Elles » constitue une occasion pour discuter des tendances actuelles de l’entrepreneuriat féminin vert en Tunisie, et des défis et opportunités auxquelles font face les start-ups tunisiennes écologiques, selon la Chambre. Ce rendez-vous sera marqué par l’organisation d’un concours Pitch des start-ups (lequel offre aux entrepreneurs une plateforme pour présenter leurs idées innovantes et obtenir des financements), ainsi que l’aménagement d’un espace entrepreneurial, favorisant le renforcement de networking et de réseautage des sociétés participantes.