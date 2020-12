Violences à Ain Skhouna : Mechichi ordonne la création d’une cellule de suivi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a ordonné, dimanche, la création d’une cellule, regroupant des représentants du ministères de l’Intérieur et celui de la Défense nationale, qui sera chargée de suivre les événements dans la localité de Ain Sekhouna au sud de la Tunisie.

Le département de l’Intérieur a précisé, dans un communiqué, qu’une coordination a eu lieu entre les gouverneurs de Médenine et de Kébili, pour appeler les différentes parties à éviter l’escalade et recourir à la loi pour résoudre ce différend.

Il a rassuré, aussi, que « des unités de sécurité ont été mobilisées et sont, en permanence, sur les lieux, pour empêcher des actes menaçant la sécurité des citoyens et des propriétés publiques et privées ».

Des unités de la Garde nationale sont intervenues, en coordination avec des agents de l’Armée nationale, pour résoudre un différend entre les citoyens des deux régions de Béni Khedech (gouvernorat de Médenine), et Douz (gouvernorat de Kébili), sur une parcelle de terrain située entre les deux zones.

« Le ministère public a été informé pour mener les enquêtes nécessaires », a fait savoir le département de l’Intérieur, rappelant que 53 personnes ont été blessés, suite aux affrontements, et ont été transportés aux hôpitaux de Matmata, Béni Khedeche, Gabès et Médenine.

Un jeune homme a succombé à ses blessures, dimanche soir, rappelle-t-on, après la reprise des violences et des affrontements entre les habitants près de la localité de Ain Skhouna entre la région de Bir Msinin et Bir Soltan à la frontière entre les gouvernorats de Médenine et Kébili (Sud de la Tunisie).

Les violences ont opposé des habitants des localités précitées, lesquels ont fait usage de bâtons et de fusils de chasse, en dépit du déploiement des forces de sécurité dans cette zone du sud.