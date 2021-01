Violences à Washington : Des centaines d’inculpations attendues

« Le Capitole est une scène de crime. » Mardi, des responsables du FBI et du département américain de la Justice ont fait le point sur l’enquête tentaculaire ouverte après l’attaque contre le Congrès menée par des milliers de supporteurs de Donald Trump le 6 janvier. A ce stade, plus de 70 personnes ont été inculpées, et des « centaines » devraient suivre, avec des charges pour « sédition » envisagées, qui sont passibles de 20 ans de réclusion.

Le procureur fédéral de Washington, Michael Sherwin, a expliqué que si la plupart des charges étaient pour l’instant pour « intrusion » ou « vol de bien public », c’était pour aller vite. Selon lui, d’autres charges bien plus graves pourraient suivre, notamment pour « meurtre » et « sédition en bande organisée », alors que cinq personnes sont décédées lors des violences, dont un policier tabassé à coups d’extincteur.