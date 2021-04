Voici pourquoi Shell et ENI tournent le dos à la Tunisie!

Les géants de l’industrie pétrolière et gazière Shell et ENI ont décidé de liquider leurs opérations en Tunisie, suite aux grandes difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs activités après dix années d’instabilité politique et sociale dans le pays.

C’est dans ce contexte et lors d’une conférence de presse tenue, ce jeudi 1er avril 2021, que le directeur général des hydrocarbures au ministère de l’Industrie et de l’Energie, Rachid Ben Dali a précisé que le départ de la société pétrolière italienne ENI de la Tunisie intervient suite à sa décision de cesser ses activités d’exploitation de combustibles fossiles pour investir dans les énergies propres.

Le responsable a expliqué que le groupe pétrolier italien a décidé de quitter la Tunisie dans le cadre de sa démarche visant à investir dans des champs plus rentables, à travers le monde; à l’instar de l’Egypte et du Mozambique.

Il a fait remarquer que les conventions et accords conclus entre la Tunisie et la société ENI garantissent à cette dernière le droit de vendre ses actions à une autre partie qui soit à sa même hauteur financière et technique.

A ce jour, aucune autre société n’a présenté une demande à ce sujet, a-t-il souligné, ajoutant que ce dossier est géré par le comité consultatif des hydrocarbures.

S’agissant des rumeurs selon lesquelles la société anglo-néerlandaise Shell aurait décidé de quitter la Tunisie, Ben Dali a affirmé que cette compagnie pétrolière n’a aucunement l’intention de renoncer à ses activités dans le pays.

Il a ajouté que la reprise des activités pétrolières en Tunisie demeure tributaire d’un climat d’investissement favorable et d’une situation sociale stable, faisant observer, à cet égard, que l’activité pétrolière a chuté de 50% par rapport à 2010.

La production nationale baisse à 4,5 millions de tep !

la production nationale des hydrocarbures de la Tunisie est passée de 7 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) en 2010, à moins de 4,5 millions de tep en 2020.

Pour Rania Marzouki, directrice des explorations à la direction générale des hydrocarbures, cette baisse est due au non renouvellement du stock national, faisant savoir que le nombre des permis a atteint 23 en 2020, contre 52 permis en 2010.

D’après elle, aucun permis de recherche et d’exploration n’a été accordé durant trois années consécutives (2014, 2015 et 2016). Seuls six permis nt été accordés en 2019 et quatre autres le seront en 2021.

A noter enfin que l’union régionale du travail de Tataouine a décrété une grève de trois jours à partir du 31 mars dans les champs de Wadi Zar, Djebel krouz et El Borma relevant du groupe pétrolier italien « Eni », situé au sud du gouvernorat de Tataouine. La grève sera couplée à un arrêt de production.

Cette décision vient suite à l’échec de la session de réconciliation qui s’est tenue avec les représentants des autorités régionales au sujet de la situation sociale des employés de la société pétrolière.

L’URT de Tataouine avait réclamé, à maintes reprises, l’ouverture du recrutement pour pourvoir aux postes vacants, l’amélioration des conditions de travail au sein de la société pétrolière, et le retour au régime de travail 14/14.