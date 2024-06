Washington refusera un parapluie de sécurité à Israël dans une guerre avec Hezbollah

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rencontré l’émissaire américain pour le Liban Amos Hochstein afin de discuter « des actions nécessaires pour parvenir à une situation qui permette aux résidents du nord de retourner chez eux », lundi à Washington DC.

Bien que Gallant ait déclaré avoir insisté auprès de Hochstein sur l’engagement d’Israël à changer la situation sécuritaire dans la région frontalière avec le Hezbollah, leurs entretiens se sont déroulés alors que le président américain de l’état-major interarmées, le général militaire C.Q. Brown, a déclaré qu’il était peu probable que l’Amérique puisse fournir à Israël un parapluie de sécurité en cas de guerre avec le Hezbollah, comme elle l’avait fait lorsque l’Iran avait attaqué l’État juif en avril dernier.

La déclaration de Brown fait partie d’une série de fuites explicites et anonymes de fonctionnaires américains qui tentent de faire pression sur Israël pour qu’il baisse la température et s’éloigne d’une éventuelle opération de plus grande envergure ou d’une guerre contre le Hezbollah.

Cependant, depuis le début, la stratégie israélienne consiste à présenter une menace militaire viable afin d’avoir la possibilité de contraindre le Hezbollah à un accord diplomatique qui applique la résolution 1701 des Nations unies : maintenir Hezbollah au nord du fleuve Litani et hors du Sud-Liban.

