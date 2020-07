Yaiche veut relancer l’unité privée de lait en poudre

« Une trentaine de pactes sectoriels seront signés cette année, pour y impulser l’investissement. Ils comprendront les volets, gouvernance, fixation des prix, fiscalité et douane ». C’est ce qu’a annoncé le ministre des Finances, sans pour autant spécifier les secteurs concernés par ces pactes. Le ministre Yaiche a cependant donné en exemple le secteur laitier tunisien, évoquant la possibilité de remettre en état de production l’usine de production de lait en poudre, dans le cadre de ces pactes sectoriels à signer entre Etat et secteur privé. Cette unité, mise en place par des investisseurs privés, a été abandonnée depuis plus de 20 ans. Ces pactes pourraient aussi englober le secteur des médicaments, du sucre et du textile dont le pacte serait déjà prêt selon le ministre qui voit grand.