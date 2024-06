Yassine Turki nouveau DG de la TSB 

On parlait hier de la valse des DG de banques en Tunisie. La 1ère a manifestement concerné la TSB (Tunisian Saudi Bank). Nous croyons ainsi savoir que Yassine Turki vient d’être nommé DG de cette banque mixte tuniso-saoudienne. Cet ancien cadre de la BNA où avait passé 20 ans notamment auditeur au conseil de surveillance, et directeur audit interne et inspection, remplace ainsi Nabil Chahdoura qui n’aura même pas passé un an. Rappelons qu’un Full audit de toutes les anciennes banques mixtes de développements en Tunisie, et qui pourrait dégager un nouveau Business Model.

