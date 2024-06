Zaghouan : Un point de vente des moutons, du producteur au consommateur

Un point de vente des moutons de sacrifice, du producteur au consommateur, a été inauguré, mercredi, dans la ville de Zaghouan, à l’initiative de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), en coopération avec les autorités régionales.

Un grand nombre d’éleveurs de bétail dans la région ont afflué vers l’espace prévu à cet effet, exprimant leur souhait de prendre part à cette dynamique.

Le membre du bureau national de l’URAP à Zaghouan, Mohamed Ben Khlifa, a souligné, à la TAP, que cette initiative vise à rendre les moutons de sacrifice accessibles aux catégories à faible et moyen pouvoir d’achat, et à lutter contre la spéculation et le monopole, outre la fourniture d’un espace aux éleveurs pour la mise en vente de leurs troupeaux.

Il a ajouté que le prix du kilogramme vif a été fixé à 21,900 dinars, soulignant que l’afflux des éleveurs vers cet espace, s’accroitra à l’approche du jour de l’Aid-al-Adha, de manière proportionnelle à la forte demande de la part des citoyens.

A cet effet, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed Elleuch, a souligné la disponibilité des moutons de sacrifice dans la région et la diversité du cheptel, soutenant l’impératif de faire réussir cette première expérience afin de contrer le phénomène de monopole et limiter la hausse des prix.