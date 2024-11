Zaghouan : Prêts saisonniers au profit de 85 agriculteurs

La commission régionale d’octroi de prêts saisonniers pour financer la saison des grandes cultures 2024-2025 au gouvernorat de Zaghouan a examiné, lors de trois sessions, 148 dossiers pour bénéficier de ces prêts, parmi lesquels 85 ont été retenus avec un montant total de 1,3 million de dinars.

Le responsable de la direction du financement, de l’investissement et des structures professionnelles au commissariat régional au développement agricole (CRDA) de Zaghouan, Khaled Mastoura a souligné à l’agence TAP que 71 agriculteurs ont bénéficié de prêts accordés par la Banque Tunisienne de Solidarité pour un montant de 640 mille dinars, 6 agriculteurs ont obtenu des prêts directs d’un montant de 542 mille dinars, 7 agriculteurs ont bénéficié de prêts bancaires d’une valeur de 100 mille dinars et un agriculteur a reçu un prêt bancaire direct d’un montant de 16 mile 800 dinars.

La même source a précisé que le retard émis pour la publication du décret relatif aux zones de grandes cultures sinistrées par la sécheresse durant la campagne agricole 2023-2024, a privé de nombreux agriculteurs de possibilités de rééchelonner leurs dettes et d’obtenir des financements pour faire face aux besoins de la saison des grandes cultures, ce qui a contribué à la régression du nombre de bénéficiaires des prêts saisonniers par rapport aux saisons précédentes.

