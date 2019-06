Zarzis : L’industrie et les TIC intéressent beaucoup de monde

Plus de 150 hommes d’affaires de Tunisie, Algérie, Libye et Italie sont attendus, vendredi, au Parc d’activités économiques de Zarzis, à l’occasion de la journée tuniso-italienne d’investissement.

Cet événement, le premier du genre, fait suite à la signature, en janvier 2019, du mémorandum d’entente, entre le Parc d’activités économiques de Zarzis et la Confédération patronale de Florence (Italie).

Les hommes d’affaires participeront, lors de cette journée, à des rencontres B2B. Ils s’informeront des opportunités d’investissement dans les domaines de l’industrie et des TIC, au Parc d’activités économiques de Zarzis où un technopôle de 4000 m2 est en cours de construction et devrait être prêt en novembre 2019, selon le directeur général de l’espace, Chaouki Friaa.

Selon ses organisateurs, cet événement devrait contribuer à impulser l’investissement, dans la région, et à créer des projets de partenariat, entre les hommes d’affaires italiens et leurs homologues tunisiens, libyens et algériens.