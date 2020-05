Bizerte, un exemple parmi des régions qui font du surplace

Dans une Tunisie où les gouvernorats font du surplace, sauf quand il s’agit de protester, revendiquer, bloquer les activités économiques, accroissant d’ailleurs les tourments d’un chef de gouvernement qui n’en manque pas, Bizerte prend des allures de ville-exemple, sans fioritures ou tintamarre. En effet c’est une région où il se passe des choses, sans forcément que ce soit des méga projets – il y en a, tout de même ! -, mais des choses de tous les jours qui facilitent la vie des résidents et élèvent leur conscience citoyenne. Le gouvernorat a récemment fait les gros titres pour les projets de la municipalité afin de rendre les rues impeccables, une démarche qui nécessite d’importants investissements, mais très payante en termes d’attractivité économique, notamment pour le tourisme. Ce mercredi 06 septembre 2017, ce sont les projets de réhabilitation et les programmes socio-économiques qui sont au menu.

L’avancement des projets réalisés par l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine (ARRU) à Bizerte ont été au centre d’une séance de travail tenue au siège du gouvernorat.

Parmi ces projets, la réhabilitation des quartiers populaires dont les cités « Oued Roumine » (délégation de Menzel Abderrahmène), « Najah » et « Khribet Nassef » (délégation de Menzel Bourguiba), « Nakhla 3 » et « Jala 2 » (délégation de Bizerte nord), « Bir Hasssi » (délégation de Bizerte sud) et « Hached » (délégation de Ghezala), moyennant une enveloppe de 28 millions de dinars.

D’autres projets portent sur la réalisation de travaux de réaménagement des cités « Gaa Balout » à Ras Jebal et « Dhahar Ayed » à Rafraf avec un cout de 1,3 million de dinars.

Par ailleurs, et dans le cadre du souci de réduire les disparités entre les régions, trois cités à Utique, Mateur et Joumine bénéficieront d’un montant de 4,5 millions de dinars pour y améliorer les conditions de vie.

S’agissant de la consolidation de la situation socioéconomique et le renforcement des activités sportives et culturelles, des projets sont également en cours dans ces cités tels que l’aménagement d’un marché de gros à Menzel Bourguiba (1,1 MD), un abattoir à Bizerte et à Mateur (1,6 MD), un complexe sportif et culturel à Menzel Abderrahmène et une salle omnisports à Menzel Bourguiba.

Des travaux de réhabilitation des quartiers « Wafa », « Chabouha », « Kharouba », « Borj Jabri » et « Hafer Mohr » dans la délégation de Bizerte sud (6,5 MD) et « Ethawra1 » dans la délégation de Menzel Bourguiba (4 MD) sont programmés pour les mois à venir. Ces travaux portent notamment sur la rénovation des installations publiques, l’asphaltage des routes, l’entretien du réseau d’éclairage public et l’évacuation des eaux pluviales