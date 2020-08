« 1500 chambres sont prêtes pour accueillir les porteurs du coronavirus », a fait savoir mercredi Mohamed Rabhi, président de la commission de confinement au sein du ministère de la santé lors d’une conférence de presse tenue au siège du département.

Rabhi a souligné que le ministère de la santé s’est bien préparé à l’évolution de la situation épidémiologique en Tunisie et a mobilisé tous les moyens pour y faire face.

« Toutefois, aucun plan de riposte et aucune stratégie ne peut donner des résultats positifs sans l’adhésion du citoyen à ces efforts à travers l’application des règles sanitaires et l’adoption des gestes barrières », a-t-il dit regrettant le relachement manifesté par un grand nombre de citoyens.

Dans ce contexte, il a appelé à renforcer la sensibilisation à l’importance de la prévention pour éviter le développement de la situation vers des sénarios difficiles à gérer.

Rabhi a signalé que depuis la réouverture des frontières, 87% des arrivants en Tunisie sont venus de la zone verte, 8% de la zone orange et 5% de la zone rouge et ce, selon la classification des pays en fonction du niveau d’infection au coroavirus.

« Pour les voyageurs qui sont arrivés de pays classés en zone rouge, le confinement obligatoire doit être appliqué à la lettre », a-t-il souligné.