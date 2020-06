5 nouvelles Délégations à Sidi Bouzid, Gabès et Mahdia

Un décret gouvernemental paru au Journal officiel en date du 19 juin 2020 annonce la création de Délégations dans les gouvernorats de Sidi Bouzid, Gabès et Mahdia.

Il s’agit d’une délégation dans le chef-lieu de Sidi Bouzid, baptisée Al-Hichriya, de deux dans le gouvernorat de Gabès, Ouedhreh et El-Hamma-Ouest et t d’autant à Mahdia, à savoir Rejich et Bradaâ.