50 milliards $ et 1 million d’emplois pour les Palestiniens, deux des aspects du Plan Trump

Le président américain, Donald Trump, travaille sur un plan pour en finir avec l’interminable conflit israélo-palestinien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, semble-t-il, est dans de bonnes dispositions et a déclaré dimanche qu’il allait étudié cette affaire “de manière juste et ouverte”, rapporte l’AFP. Cela signifie-t-il que l’inflexible Netanyahu est prêt à faire des concessions douloureuses pour aller vers la paix ? Mystère pour le moment. Toujours est-il que ce projet intervient après deux décisions historiques qui ont fait beaucoup de bruit dans le monde : La reconnaissance par Trump de Jérusalem comme la capitale de l’Etat hébreu et celle des droits d’Israël sur la partie du Golan qu’il a arrachée à la Syrie…

Reste à gérer le refus des Palestiniens de prendre part à la conférence de Bahreïn, laquelle va passer à la loupe le volet économique de ce plan. “Je ne comprends pas comment les Palestiniens ont rejeté le plan avant même d’avoir pris connaissance de ce qu’il contenait (…). Ce n’est pas comme ça qu’on avance“, a déclaré Netanyahu.

Mais en dépit de sa bonne volonté affichée, Israël fixe déjà des lignes. “A ceux qui prétendent que pour obtenir la paix, Israël doit quitter la vallée du Jourdain, je dis: cela n’apportera pas la paix, cela apportera la guerre et la terreur“, avertit le Premier ministre

Ce qu’on sait c’est que les Américains prévoient, dans ce plan, de collecter 50 milliards de dollars pour les Palestiniens et un programme pour offrir 1 millions d’emplois en 10 ans.

Du côté de l’Autorité palestinienne c’est la méfiance qui prévaut. “Nous avons besoin de (soutien) économique, d’argent et d’aide, mais avant tout, il faut une solution politique“, a dit dimanche le président palestinien, Mahmoud Abbas, à Ramallah.