Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a décidé l’adoption de l’enseignement présentiel dans tous les établissements d’enseignement supérieur, ajoutant que les conseils scientifiques se chargeront de modifier les horaires des cours dans les régions où le couvre-feu est décrété en raison de la propagation du Coronavirus.

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que les conseils scientifiques prendront, après l’aval de l’université dont ils relèvent, les mesures pédagogiques appropriées, en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans chaque région.

Le ministère a, également, décidé d’appliquer strictement les dispositions du protocole sanitaire relatif au secteur et d’exiger le port des masques dans les espaces universitaires.

Ces mesures s’inscrivent, selon la même source, dans le cadre du suivi de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays et du souci de l’université publique de protéger toutes les composantes de la famille universitaire, de maintenir la qualité de l’enseignement et la crédibilité des diplômes.