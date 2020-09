Afghanistan : Les talibans et le régime de Kaboul ouvrent leurs pourparlers de paix

Les deux principales forces en présence en Afghanistan, les talibans et le régime de Kaboul, ont engagé, samedi 12 septembre, des pourparlers de paix à Doha, au Qatar, dans le cadre d’un processus de réconciliation nationale. Ils auraient dû débuter le 10 mars, comme le prévoyait le préaccord exclusif signé le 29 février entre les Etats-Unis et les insurgés, mais des retards liés à la libération croisée de prisonniers dans les deux camps ont fait perdre sept mois à un dialogue déjà chaotique.

Les Qataris et le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, étaient présents, samedi, lors de la cérémonie d’ouverture. « Les Afghans s’assoiront à la même table pour des discussions qui s’annoncent difficiles sur l’avenir du pays. (…) C’est authentiquement historique », s’est félicité, jeudi, Pompeo. Dimanche, ils laisseront en face à face la délégation de Kaboul, menée par Masoom Stanekzai, ex-chef des services secrets, et celle des talibans, dirigée par le cheikh Abdul Hakim Haqqani, président de la commission des oulémas et poids lourd du mouvement. Ils se verront tous les jours pendant deux semaines, avant de rendre compte à leur tutelle respective.