Aid El Fitr : Le dispositif du ministère du Transport

Le ministère du Transport a prévu un programme de transport des citoyens pour la période allant du 31 mai au 11 juin 2019, à l’occasion des fêtes de l’Aid El Fitr.

Le département indique dans un communiqué, publié lundi, que la Société nationale du transport interurbain (SNTRI) et les sociétés régionales du transport prévoient ce qui suit:

l’autorisation aux sociétés publiques d’effectuer des dessertes additionnelles sur toutes leurs lignes et d’autres lignes, selon la demande. Ainsi, la SNTRI assurera 6595 dessertes régulières et 2664 dessertes additionnelles , soit une hausse de 40% par rapport à la demande ordinaire, soit une offre de 463 000 sièges.

La SNCFT assurera 305 voyages réguliers et 25 autres additionnels, soit une offre d’environ 103 66 sièges.

Offre additionnelle: Le dimanche 2, le lundi 3 et le mardi 4juin la société régionale du transport de Bizerte effectuera l’ensemble des dessertes sur la ligne Tunis-Tabarka.

-La sociéte régionale du transport de Beja assurera tous les voyages sur les lignes Tunis-Testour, Tunis-Téboursouk, Tunis-Beja et Tunis-Tibar

-La société régionale du transport de Jendouba assurera tous les voyages sur la ligne Tunis-Jendouba

-La société régionale du transport de Nabeul assurera tous les voyages su les lignes Tunis-Bouarada, Tunis-Siliana, Tunis-Makthar, Tunis-Sbiba,Tunis-Rouhia, Tunis-Gaafour

-La société régionale du transport de Kairouan desservira les lignes Tunis-Kairouan, Tunis-El Ala et Tunis Oueslatia.

Par ailleurs, lit-on dans le communiqué, pas moins de 30 bus relevant de la société régionale du transport de Bizerte et celle de Nabeul ont été mobilisés en tant que parc de réserve. La TRANSTU a également été appelée à prévoir un tel parc, en cas de manque au niveau de l’offre.

Les louages: Ils sont autorisés à transporter les voyageurs sur l’ensemble du territoire de la République sans s’en tenir à leur ligne habituelle autorisée, sachant que ces voitures offrent au total près de 80 mille places.

Au plan organisationnel, près de 200 agents et cadres du transport terrestre relevant de la direction régionale du transport terrestre et des administrations régionales du transport ont été désignés pour assurer le contrôle et le suivi du programme au niveau des stations du transport terrestre et celles des voies ferrées ainsi que les louages sur l”ensemble du territoire de la République.

Il a également été décidé de créer un bureau de coordination à la direction générale du transport et des administrations régionales du transport afin de contrôler la campagne et d’intervenir en cas de besoin et ce au cours de la période s’étalant du 31 mai 2019 au 11 juin 2019. Enfin un appel a été lancé au ministère de l’Intérieur pour le renforcement de la sécurité au niveau des stations du transport terrestre.