Al-Karama exige les ministères de l’Intérieur, de l’Industrie et de l’énergie. Et ce n’est pas négociable !

Le député de la coalition al-Karama, Abdellatif Aloui, a affirmé que son parti est en principe concerné par une participation au gouvernement, en attendant, a-t-il dit, que maintes questions soient tirées au clair en rapport avec la ceinture politique.

S’exprimant vendredi sur Mosaïque fm, il a ajouté qu’al-Karama pose deux conditions non négociables, les portefeuilles de l’intérieur, de l’industrie, de l’énergie et des mines, alors que les autres questions pourraient se prêter à des négociations.

Il a révélé que le candidat d’al-Karama au ministère de l’Intérieur est Yosri Daly « un homme compétent qui a une vision pour la réforme relative à la dichotomie administration-sécurité outre des états de services bi-décennaux dans la fonction publique ».

S’agissant du ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, il a souligné que le programme de la Coalition prône la révision des contrats de l’énergie, et une vision spécifique pour le bassin minier prenant en compte l’intérêt des habitants de la région et l’intérêt supérieur de la Nation, selon ses dires.