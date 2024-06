Algérie: TotalEnergies optimiste sur l’avenir du pétrole

Le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, a affirmé qu’il était «nécessaire» de mettre en production «de nouveaux champs» pétroliers, assurant que la demande de pétrole continuera de croître comme la population mondiale.

Le patron de TotalEnergies s’était exprimé lors de l’assemblée générale des actionnaires au siège du groupe à Paris. «La question n’est pas tant de savoir quand la demande de pétrole commencera à baisser que quand elle baissera de plus de 4% par an», a estimé M. Pouyanné. «A ce stade, la demande de pétrole continue de croître comme la population mondiale», a-t-il ajouté.

Le patron de TotalEnergies a mis en garde contre les effets d’une orientation contraire, qui aurait pour conséquence une augmentation des prix du pétrole qui atteindrait «des niveaux trop élevés qui deviendraient rapidement insupportables pour les populations des pays émergents, mais aussi pour celles de nos pays développés».

Récemment, il fustigeait «une nouvelle bible» à propos des préconisations de l’Agence internationale de l’énergie qui met au ban tout nouveau projet pétrogazier. Installé PDG depuis dix ans, Patrick Pouyanné doit être renouvelé pour un mandat de trois ans lors de cette réunion à son siège de la Défense.

A cette occasion, il a promis de «garder le cap», une façon de se démarquer de ses concurrentes BP et Shell, qui ont annoncé un ralentissement du rythme de leur transition énergétique. «Je vous confirme, nul besoin de le dire, mais si certains en doutent que nous garderons le cap de cette stratégie équilibrée», entre pétrole et gaz d’une part, et énergies bas carbone d’autre part, a déclaré le PDG.