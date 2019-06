Amendements de la loi électorale : Et si les élections étaient renvoyées...

Dans le brouhaha des réactions nationales et internationales sur les derniers amendements de la loi électorale et celui des plateaux TV pris d’assaut par les députés de la «Coalition nationale» pour une «explication de texte», la scène politique tunisienne s’effrite et se disperse.

Théoriquement, le parti Nidaâ, version Monastir de Hafedh Caïed Essebsi ou HCE, aurait remporté la partie contre Nidaâ Hammamet de Toubel d’où se serait retirée, de manière officielle, Selma Rekik ainsi que son époux Raouf. Elle aura essayé de ravauder le fanion de Nidaâ, mais aura finalement fini par jeter l’éponge, désormais sûre que les brèches sont trop béantes pour un raccommodage de fortune.

De manière non officielle, on dit chez Nidaâ que HCE réparerait des listes. Mais il n’est pas exclu que la version Toubel de Nida se pourvoie aussi en justice contre la décision gouvernementale de reconnaître Nidaâ-Monastir et la patente HCE. Ceci compliquerait encore plus les choses.

En attendant, le reste de la scène politique est malmené, et le mot est faible, par les sondages. Publication après publication, locales et étrangères. Le dernier en question, celui d’Emrhod, dresse un patchwork de partis politiques pour lesquels voteraient les Tunisiens, fait de partis dont le meilleur (Ennahdha) est crédité de 6,9 %, le parti de Moussi de 3,8 %, Tahya Tounes de 3,1 % et Nidaâ de 1,9 % s’il se présentait.

En avril dernier, Nabil Karoui et son parti n’existaient dans nul sondage. Ennahdha était créditée de 21,2 %, talonnée par Tahya Tounes avec 7,1 % devant Nidaâ. Le parti de Youssef Chahed montait en grade et dans les intentions de vote, à chaque publication d’un baromètre politique quelconque. En baisse aussi dans les sondages, Ennahdha accuse Sigma Conseil. Tahya Tounes baissait aussi, mais en silence.

Pour les deux, cependant, les sondages d’opinion se succèdent, mais se ressemblent. Tous confirment, mois après mois, la baisse de popularité des partis traditionnels et le détournement de l‘électeur tunisien de ces partis.

Pour les présidentielles, Karoui, Saïed et Moussi, restent pour l’instant, des tendances lourdes. Aussi lourdes soient-elles, ces tendances restent encore à la merci d’un évènement quelconque, qui pourrait tout chambouler de nouveau.

Pour les législatives, ledit «parti de Karoui», reste jusqu’à présent une tendance lourde. Cela est valable pour Ennahdha, même si elle baisse pesamment dans les intentions de vote. Tout cela reste, cependant, conjoncturel, volatil et surtout non définitif.

Avec des si, on referait le monde

Nous sommes en effet encore à plusieurs mois des élections. Beaucoup de choses peuvent changer, à commencer par la loi électorale. Cette dernière a été certes amendée le 18 juin 2019. Elle n’est cependant pas encore officielle, car non encore promulguée par le président de la république. Emettons maintenant des hypothèses :