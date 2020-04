ARP : Le PDL saisit la justice contre 2 projets de lois

Le Parti destourien libre (PDL) a affirmé hier lundi, avoir déposé une plainte auprès du tribunal administratif pour suspendre le transfert de deux projets de lois à la séance plénière de l’assemblée des représentants du peuple (ARP).

” Les projets de lois portent sur des accords avec le Qatar et la Turquie “, a indiqué Abir Moussi, présidente du parti lors d’un point de presse au Bardo. Pour elle, l’examen en référé de ces deux projets de lois constitue une violation flagrante de la Constitution, sinon, une tentative de faire passer un agenda politique dans le cadre d’un ” projet de conquête des Frères musulmans “.

La présidente du PDL a invité le président de la République et les élus du parlement à ne pas voter ces projets de lois. ” Parmi les prérogatives du chef de l’État, la préservation de la sécurité nationale et la stabilité politique et économique du pays “, a-t-elle rappelé.

D’après Moussi, ces projets de lois ne servent en aucun cas l’intérêt de la Tunisie mais plutôt les intérêts de la Turquie et du Qatar qui cherchent, selon ses dires, à exercer une mainmise sur l’économie nationale.

Les deux projets de lois portent sur l’ouverture d’une section du Fonds du Qatar pour le développement et l’encouragement de l’investissement avec la Turquie.