ARP : Les députés appelés à la retenue et au primat de l’intérêt national

La présidence de l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a appelé les présidents des groupes parlementaires et les députés à faire valoir l’intérêt national et à bannir les tiraillements politiques et l’intérêt individuel.

Dans un communiqué publié à l’issue de la levée de la séance plénière de vendredi à cause des altercations verbales qui ont eu lieu entre les députés, la présidence de l’ARP a exhorté les députés à faire preuve de responsabilité, notamment en cette période critique, en vue d’honorer les engagements du parlement vis-à-vis des Tunisiens. La même source souligne la nécessité de mettre fin aux altercations et à tout type de violence verbale ainsi que de faire preuve de retenue et de raison et d’assurer un minimum de respect lors des travaux parlementaires. La plénière, tenue mardi à l’ARP et consacrée à l’examen du rapport de la commission du développement régional sur « les conditions et les projets de développement dans toutes les régions du pays », a été suspendue puis reportée à une date ultérieure, en raison des altercations verbales entre les députés. Ces altercations ont eu lieu entre le député Salem Labiadh (bloc démocratique) et Seif Eddine Makhlouf (coalition El Karama), à cause de la non autorisation, par la sécurité présidentielle, à Hafedh Barhoumi, un des fondateurs de la coalition El Karama et personne fichée S17, d’accéder au siège de l’ARP.

La présidence de l’ARP a exprimé son regret pour la levée de la séance et pour avoir raté l’occasion de discuter du dossier de développement régional, recommandant d’accélérer de fixer une nouvelle date pour reprendre les travaux de la séance.