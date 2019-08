Arrestation de Karoui : Les juges mettent la pression sur le CSM

Le bureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) a appelé samedi le procureur de la République près la Cour d’appel de Tunis à expliquer à l’opinion publique, avec la coordination du pole judiciaire économique et financier, le processus procédural de l’affaire des frères Karoui et à ne pas se contenter de brèves déclarations.

L’AMT rappelle dans ce sens que la transparence des procédures est l’une des garanties fondamentales des droits et libertés.

L’Association exhorte, dans une déclaration, à assurer le droit au débat public à travers les médias, tout en évitant les tiraillements et les tentatives d’instrumentalisation politique en cette conjoncture “très délicate“.

L’AMT appelle le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) à assumer ses responsabilités conformément à ses prérogatives constitutionnelles en veillant sur le bon fonctionnement de la Justice et le respect de son indépendance et à prendre toutes les mesures qui s’imposent en cette conjoncture délicate.