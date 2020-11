Avantages fiscaux pour encourager le tissage des moustiquaires de protection des dattes

Le projet de la loi de finances pour l’exercice 2021 prévoit la suspension de la TVA et des taxes douanières sur certains produits utilisés dans le secteur agricole à savoir les composantes des moustiquaires destinées à la protection des dattes a indiqué à l’Agence TAP le directeur du Groupement Interprofessionnel des dattes, Samir Ben Slimane .

Ceci permettra au Groupement d’importer les moustiquaires démontées et destinées au tissage local, et créer des emplois aux artisanes qui travaillent dans ce domaine,a -t-il dit.

Il a fait savoir que la Tunisie importera chaque année environ 6 millions de moustiquaires dans le cadre d’une offre internationale.

Un programme a été mis en place en collaboration avec l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) pour la constitution de 40 unités à Kebili et Tozeur pour encourager le tissage des moustiquaires.

Deux millions de moustiquaires ont été déjà tissées cette année en Tunisie, contre un million l’an dernier. L’objectif est de tisser trois millions de moustiquaires au cours de l’année prochaine.

Ben slimane a rappelé qu’auparavant des avantages fiscaux sont accordés pour l’importation des moustiquaires finies mais le ministère de l’Agriculture a demandé, dans le cadre du projet de loi de finances de 2021, des avantages fiscaux pour les moustiquaires démontées afin d’encourager la formation d’un tissu d’entreprises spécialisées dans ce domaine.

Les premières expériences ont permis la création d’environ 220 emplois dans les zones de production, outre la prolongation de la période de tissage des moustiquaires de trois mois, actuellement, à une année, grâce à la décision du projet de loi de finances.

La Tunisie dispose de 105 unités de mise de conditionnement et d’exportation des dattes, dont plus de 50 dans les gouvernorats de Kebili et Tozeur.

Le secteur des dattes en Tunisie fournit des emplois au niveau de la production à environ 50 mille familles, soit deux millions de jours de travail et 25 mille emplois dans unités de d’emballage et d’exportation.