Avec le statut de banque, la Poste tunisienne servirait mieux les PME !

Dans des déclarations à Radio Express FM, mardi 25 avril, le porte-parole de l’Association tunisienne des petites et moyennes entreprises, Abderrazak Haouasse, s’est déclaré en faveur de l’orientation tendant à permettre à la Poste tunisienne de devenir une banque et de fournir des services bancaires, estimant qu’une telle option pourrait contribuer à résoudre les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprises, les artisans et autres opérateurs, d’autant que les retenues opérées par la Poste tunisienne sont transparentes par rapport à celles opérées par les banques, selon lui.

Il a signalé également la dissémination des bureaux de poste sur l’ensemble du territoire national tunisien et l’expérience dont dispose la Poste.

Il a néanmoins estimé peu probable qu’avec ces avantages comparatifs, on laisse la Poste devenir une Banque.

Il a critiqué l’inefficacité de la commission de contrôle des activités des banques et de l’observation des règles de la concurrence, qualifiant le secteur bancaire de secteur rentier par excellence.

Il a noté que la loi de change est aussi accablante et ne favorise pas la prospérité des petites et moyennes entreprises.

La Poste tunisienne avait déposé une demande, depuis 2019, pour devenir une banque commerciale.