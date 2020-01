Ben Arous: la visite technique à distance commencera le 27 Janvier 2020

L’Agence technique des Transports Terrestres (ATTT) a annoncé, vendredi, qu’elle mettra à la disposition de ses clients, à partir du lundi 27 janvier 2020, le service de réservation à distance du rendez-vous pour la visite technique des voitures dans le centre de visite technique de Ben Arous.

Les premières opérations de cette prestation commenceront le 3 février 2020, selon un communiqué publié par l’ATTT.

Et de préciser que ce service qui permettra aux clients de réserver un rendez-vous pour la visite technique des voitures via le site web officiel (www.attt.com.tn), et ce, après le paiement électronique via les cartes bancaires (selon le type de l’opération et la catégorie de véhicules). Un montant supplémentaire de 5 dinars sera payé pour le service de réservation à distance.

Des couloirs spécifiques seront réservés pour accueillir les véhicules, dont les propriétaires ont pris rendez-vous en ligne, dans le centre de visite technique de Ben Arous.

A rappeler que l’ATTT a entamé l’exploitation de cette prestation depuis le mois d’aout 2018 dans le centre de visite technique d’El Bokri à l’Ariana et les deux centres de visite technique de véhicules légers et de poids lourds de Séjoumi.

Selon l’agence, ce service de visite technique sur rendez-vous sera généralisé progressivement sur l’ensemble des centres techniques en Tunisie en vue d’améliorer leurs services et de mieux maîtriser les délais des prestations.

Il s’agit, également, de contribuer au développement de l’administration électronique pour la rendre plus efficace et plus proche des bénéficiaires des services.