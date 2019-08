Ben Salem payera cher sa circulaire sur l’enseignement privé

Après des vacances durant lesquelles il avait certainement mieux à faire que troubler le sommeil de Hatem Ben Salem, ministre de l’Education nationale, le secrétaire général du syndicat de l’enseignement secondaire, Lassaad Yaacoubi, reprend du service. Et annonce de suite la couleur : Il demande au ministère de publier illico presto les accords conclus et autres textes de loi déjà adoptés depuis le 9 février 2019. Il est question, une fois de plus, d’avantages matériels des enseignants comme la prime de la rentrée scolaire et les accords touchant les retraités. Yaacoubi prend soin de préciser, sur Mosaïque FM ce mercredi 21 août, que tout cela est la condition pour avoir une rentrée scolaire sans nuages.

Ben Salem est averti. Par ailleurs le bouillant leader syndical ne sera pas mécontent de faire payer au ministre sa circulaire qui ferme la planque dorée des établissements privés aux enseignants du public…