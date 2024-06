 Borrell « consterné » par le défaut d’amélioration de l’accès à l’aide à Gaza

Le responsable de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est déclaré « consterné » par les rapports du Programme alimentaire mondial des Nations unies et de l’Organisation mondiale de la santé selon lesquels l’accès humanitaire à l’enclave côtière assiégée est toujours entravé.

Dans un message posté sur X, il a ajouté : « En Cisjordanie, l’effondrement économique menace et la violence s’intensifie. Le mépris flagrant des décisions de la CIJ et de la résolution 2735 du Conseil de sécurité des Nations unies se poursuit. Aucune amélioration de l’accès et de l’acheminement de l’aide humanitaire ».

Il a cité plusieurs points qui indiquent une détérioration de la situation dans le territoire palestinien occupé et dans la région, affirmant que la journée d’hier a été l’une des plus meurtrières depuis le mois d’octobre, avec au moins 100 Palestiniens tués.

« Les otages sont toujours retenus. Le risque d’un conflit à part entière impliquant le Hezbollah est réel. Un débordement au Liban aurait de graves répercussions sur la région et au-delà ».

Il a exhorté toutes les parties à mettre fin au « cycle de la souffrance et de la destruction ».

