Bouden appuie la candidature de Bilel Jamoussi au poste de Directeur du Bureau de Normalisation des Télécommunications de l’UIT

La Cheffe du gouvernement Najla Bouden a réaffirmé son appui à la candidature de Bilel Jamoussi, l’Expert Tunisien International, au poste de Directeur du Bureau de Normalisation des Télécommunications de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) pour la période 2023-2026.

Lors d’un entretien tenu, mardi au palais du gouvernement à la Kasbah, avec le candidat, Bouden a rappelé qua la Tunisie a toujours appuyé ses compétences dans le cadre de la concrétisation de la stratégie nationale d’emploi des compétences tunisiennes aux hauts postes internationaux et régionaux, aux services des intérêts du pays.

La cheffe du gouvernement a en outre loué la volonté des compétences tunisiennes de hisser l’étendard national à l’étranger et à promouvoir l’image du pays dans les forums internationaux.

Pour sa part, Bilel Jamoussi a mis en exergue l’appui de la Cheffe du gouvernement à son dossier de candidature au poste de directeur du bureau de la normalisation des télécommunications, à l’Union internationale des Télécommunications », exprimant sa volonté « de représenter la Tunisie de la meilleure manière qui soit, dès son élection ».

Bilel Jamoussi occupe le poste de président des commissions des études au Bureau de la normalisation des télécommunications, à l’UIT. Il est titulaire d’un doctorat en génie et sciences informatiques, spécialité « réseaux de télécommunications », et est diplômé de l’université de Pennsylvanie aux Etats-Unis.

Installé au siège de l’UIT à Genève, le Bureau de la normalisation des télécommunications (TSB) fournit des services de secrétariat aux Commissions d’études de l’UIT-T, grâce à des méthodes de travail électroniques sophistiquées et aux installations de pointe dont il dispose à Genève, ce dans les six langues officielles de l’Union (anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe).