Bouden remercie Dbeibah. Pour le pétrole ?

Mercredi 9 novembre 2022, la cheffe du gouvernement Najla Bouden a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre libyen AbdelHamid Dbeibeh. Selon le bureau de presse de Dbeibah, l’appel a porté sur le suivi des relations bilatérales entre la Tunisie et la Libye.

Selon la même source, qui ne précisait pas la nature de cette aide et s’il s’agissait des quantités de pétrole libyen envoyées pour la Tunisie (ar), Bouden a remercié Dbeibah et le peuple libyen pour leur soutien continu au peuple tunisien. Pour sa part, ce dernier a souligné la profondeur des relations entre les deux pays, et la position distinguée du peuple et du gouvernement tunisiens durant les difficultés qu’a rencontrées la Libye.

